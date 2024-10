Puntomagazine.it - Napoletano, robba ammiscata

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’influenza delle dominazioni straniere sul dialetto: prestiti linguistici da spagnolo, francese e greco Se vi fosse mai capitato di andare in vacanza in Spagna o in Francia, di certo vi sarete resi conto di quanti termini usuali in queste due lingue somiglino a quelli in uso nel. E questo non solo perché son tutti figli di un progenitore comune che è il latino, ma anche perché, durante le dominazioni che il Regno di Napoli ha subito, molte parole sono entrate a far parte, con le dovute storpiature, del lessico popolare. Il contributo più grande è stato ovviamente quello dello spagnolo, a causa del periodo Aragonese e del vicereame spagnolo, che sono stati le parentesi più lunghe. Ma una lingua è in continuo cambiamento e costante evoluzione, quindi i prestiti linguistici non si sono mai limitati solo a queste lingue.