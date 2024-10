MotoGP, Marc Marquez: “Mi trovo bene su questa pista, ma dobbiamo continuare a lavorare” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata particolare a Phillip Island (Australia), sede del 17° appuntamento del Motomondiale 2024. Nella classe regina, Marc Marquez ha dato un’ulteriore dimostrazione delle sue straordinarie capacità di adattamento. La pioggia ha condizionato non poco il day-1 australiano e la prima sessione di prove libere è stata cancellata. Di conseguenza, i centauri si sono trovati ad affrontare al buio le pre-qualifiche. La condizione “preferita” da Marc, in grado di trovare il limite prima degli altri e di guidare come nessuno sui saliscendi della pista oceanica. Non sorprende, quindi, che lo spagnolo abbia ottenuto il miglior riferimento di giornata e si candidi a un ruolo di primattore in vista di qualifiche, Sprint Race e GP. Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Mi trovo bene su questa pista, ma dobbiamo continuare a lavorare” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata particolare a Phillip Island (Australia), sede del 17° appuntamento del Motomondiale 2024. Nella classe regina,ha dato un’ulteriore dimostrazione delle sue straordinarie capacità di adattamento. La pioggia ha condizionato non poco il day-1 australiano e la prima sessione di prove libere è stata cancellata. Di conseguenza, i centauri si sono trovati ad affrontare al buio le pre-qualifiche. La condizione “preferita” da, in grado di trovare il limite prima degli altri e di guidare come nessuno sui saliscendi dellaoceanica. Non sorprende, quindi, che lo spagnolo abbia ottenuto il miglior riferimento di giornata e si candidi a un ruolo di primattore in vista di qualifiche, Sprint Race e GP.

MotoGP - risultati e classifica pre-qualifiche GP Australia 2024 : Marc Marquez davanti a tutti - Bagnaia 5° alle spalle di Martin - 058 10 11 2. 967 22 26 0. 719 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’28. 102 0. 015 333. 102, e Marco Bezzecchi, terzo a 0. 188. 06 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28. 102 338. 916 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28. 699 0. 421 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1’29. (Oasport.it)

MotoGP - Marc Marquez : “Martin e Bagnaia alzeranno ancora l’asticella. Voglio finire bene la stagione” - Però la pressione mi serve da allenamento“, ha detto lo spagnolo del team Gresini. Ci sono dei cambiamenti e nelle prove vedremo dove staremo. Non lo dico con certezza. Cosa farei al posto di Martin e Bagnaia? Non si può sapere fino a quando non scendi in pista. L’abbiamo visto l’anno scorso, se decidi male sei condizionato in gara. (Oasport.it)

MotoGP - i precedenti di Martin e Marc Marquez nel GP d’Australia - 2009 – Seconda stagione per Marc Marquez e ancora un nono posto a Phillip Island a 22. 2011 – Marc Marquez sbarca in Moto2 e centra subito il podio. In Moto3, invece, quinto posto per Jorge Martin a soli 99 millesimi in un finale clamoroso. 2013 – Marc Marquez passa in MotoGP ma chiude anzitempo il suo GP d’Australia, cadendo nel corso del 14° giro nella corsa vinta da Jorge Lorenzo davanti a ... (Oasport.it)