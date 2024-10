MotoGP GP Australia 2024, risultati e classifica practice: FP1 cancellate, poi Marquez fa il miglior tempo (Di venerdì 18 ottobre 2024) risultati e classifica delle pre-qualifiche del GP del Giappone 2024 di MotoGP, diciassettesimo appuntamento del Mondiale. Una giornata particolare per aprire l’importante fine settimana di Phillip Island, con la cancellazione delle FP1 a causa delle cattive condizioni meteo. I piloti hanno quindi potuto girare solo nelle pre-qualifiche, con il duo spagnolo formato dai fratelli Marquez che si è piazzato nelle prime due posizioni davanti a un ottimo Marco Bezzecchi. Si marcano a stretta distanza i due contenders per il titolo Jorge Martin e Pecco Bagnaia, rispettivamente quarto e quinto. Direttamente al Q2 anche Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, mentre il deluso del venerdì è Enea Bastianini, che con l’altra Ducati ufficiale non va oltre la 16esima piazza e dovrà partire dal Q1 domani. Di seguito la classifica dei tempi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)delle pre-qualifiche del GP del Giapponedi, diciassettesimo appuntamento del Mondiale. Una giornata particolare per aprire l’importante fine settimana di Phillip Island, con la cancellazione delle FP1 a causa delle cattive condizioni meteo. I piloti hanno quindi potuto girare solo nelle pre-qualifiche, con il duo spagnolo formato dai fratelliche si è piazzato nelle prime due posizioni davanti a un ottimo Marco Bezzecchi. Si marcano a stretta distanza i due contenders per il titolo Jorge Martin e Pecco Bagnaia, rispettivamente quarto e quinto. Direttamente al Q2 anche Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, mentre il deluso del venerdì è Enea Bastianini, che con l’altra Ducati ufficiale non va oltre la 16esima piazza e dovrà partire dal Q1 domani. Di seguito ladei tempi.

