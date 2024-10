Molla il Consiglio dell’Islam. Troppo immobilismo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Consiglio per le relazioni con l’Islam getta la spugna. Dopo oltre un decennio, gli esperti alzano bandiera bianca di fronte all’immobilismo del governo. La lettera di dimissioni è un j’accuse che non lascia spazio a interpretazioni: ogni iniziativa sospesa, ogni progetto congelato, ogni speranza di integrazione mandata in soffitta. Il “Patto per un Islam italiano” del 2017? Carta straccia. I corsi per imam “made in Italy”? Cancellati. Il dialogo interreligioso? Un fastidioso ronzio da silenziare. Qualcuno dalle parti del Viminale deve avere pensato che è meglio chiudere gli occhi: se non vediamo l’Islam, forse sparirà come per magia. Peccato che la realtà sia più testarda degli istinti securitari di chi ci governa. Le comunità musulmane sono qui, sono parte del tessuto sociale italiano. Ignorarle non le farà svanire, ma alimenterà incomprensioni e conflitti. Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilper le relazioni con l’Islam getta la spugna. Dopo oltre un decennio, gli esperti alzano bandiera bianca di fronte all’del governo. La lettera di dimissioni è un j’accuse che non lascia spazio a interpretazioni: ogni iniziativa sospesa, ogni progetto congelato, ogni speranza di integrazione mandata in soffitta. Il “Patto per un Islam italiano” del 2017? Carta straccia. I corsi per imam “made in Italy”? Cancellati. Il dialogo interreligioso? Un fastidioso ronzio da silenziare. Qualcuno dalle parti del Viminale deve avere pensato che è meglio chiudere gli occhi: se non vediamo l’Islam, forse sparirà come per magia. Peccato che la realtà sia più testarda degli istinti securitari di chi ci governa. Le comunità musulmane sono qui, sono parte del tessuto sociale italiano. Ignorarle non le farà svanire, ma alimenterà incomprensioni e conflitti.

