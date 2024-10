Milano, ladro ucciso a forbiciate dal barista: “Colpito mentre strisciava a terra”. Il video choc (Di venerdì 18 ottobre 2024) Eros Di Renzo, il ladro 37enne ucciso da un barista durante un tentativo di furto, è stato Colpito con circa venti colpi di forbici “mentre stava strisciando fuori dal locale”. Così la pm di Milano Maura Ripamonti motiva l’arresto dei due titolari dell’esercizio, il 31enne Zhou Shu e il 49enne Chongbing Liu, accusati di omicidio volontario. Intanto, emerge un video che filma quasi per intero quei drammatici momenti accaduti all’alba di ieri, giovedì 17 ottobre, in viale Giovanni Da Cermenate a Milano, nel quartiere Stadera. #Milano : lo stato di fatto è che sta diventando invivibile a livello anche di delinquenza. La cosa più inquietante è che in tale contesto le vittime stanno trasformandosi in carnefici. Preferivo la “Milano da bere”, che la capitale dei furti e rapine. Questa situazione è il pic.twitter.com/RNvyknLmDX — Davide G. Tpi.it - Milano, ladro ucciso a forbiciate dal barista: “Colpito mentre strisciava a terra”. Il video choc Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Eros Di Renzo, il37enneda undurante un tentativo di furto, è statocon circa venti colpi di forbici “stava strisciando fuori dal locale”. Così la pm diMaura Ripamonti motiva l’arresto dei due titolari dell’esercizio, il 31enne Zhou Shu e il 49enne Chongbing Liu, accusati di omicidio volontario. Intanto, emerge unche filma quasi per intero quei drammatici momenti accaduti all’alba di ieri, giovedì 17 ottobre, in viale Giovanni Da Cermenate a, nel quartiere Stadera. #: lo stato di fatto è che sta diventando invivibile a livello anche di delinquenza. La cosa più inquietante è che in tale contesto le vittime stanno trasformandosi in carnefici. Preferivo la “da bere”, che la capitale dei furti e rapine. Questa situazione è il pic.twitter.com/RNvyknLmDX — Davide G.

Ladro ucciso a Milano - il pm : reazione sproporzionata - colpi violenti quando era inerme - Trentasei le ferite complessive rilevate dal medico legale. Agli agenti arrivati sul posto Shu ha detto, come si legge, "sono stato io, sono stato io". . Quest'ultimo, "dopo aver prelevato da terra un secondo casco, lo colpiva al capo", ma lui, stando a quella prima versione, "riusciva a metterlo in fuga mostrandogli le forbici che impugnava". (Ilgiorno.it)

Ladro ucciso a Milano - Pm : “Colpito mentre strisciava e gridava aiuto” - È la prima telefonata al 112 che il 30enne di origine cinese, Zhou Shu, fa alle 5. Shu è in “evidente stato di shock emotivo”, ha del sangue sia sulla “mano destra” che sui vestiti e ai poliziotti dice: “Sono stato io, sono stato io”. . “Abbiamo già fermato il ladro – verbalizza l’operatore – adesso sta male, sta malissimo, fate venire un’ambulanza, esce sangue, l’abbiamo picchiato, è entrato ... (Lapresse.it)

Ladro ucciso a Milano - dalle telecamere di videosorveglianza l’aggressione al 37enne con le forbici - La vittima 37enne è stato colpita da una forbiciata al torace, la prima volta mentre ancora era sotto la serranda divelta. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, chiamati dal più giovane dei due cinesi, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sono stati svegliati dall’allarme e sono scesi per strada, con delle forbici in mano, per affrontare il ladro e il complice che faceva da ‘palo’, un ... (Ilfattoquotidiano.it)