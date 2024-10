Medio Oriente, l’uccisione di Sinwar è “l’inizio della fine della guerra” ma restano i dubbi sulla pace (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le offensive dell'Idf sui territori di Gaza non si fermano e decine di morti innocenti continuano a soffrire le conseguenze di una guerra che non sembra avere fine; intanto gli Usa iniziano a spingere per un cessate il fuoco, diminuendo anche le quantità di armi e munizioni donate allo Stato ebraico L'articolo Medio Oriente, l’uccisione di Sinwar è “l’inizio della fine della guerra” ma restano i dubbi sulla pace proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Medio Oriente, l’uccisione di Sinwar è “l’inizio della fine della guerra” ma restano i dubbi sulla pace Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le offensive dell'Idf sui territori di Gaza non si fermano e decine di morti innocenti continuano a soffrire le conseguenze di unache non sembra avere; intanto gli Usa iniziano a spingere per un cessate il fuoco, diminuendo anche le quantità di armi e munizioni donate allo Stato ebraico L'articolodiè “” maproviene da Il Difforme.

Biden esulta per la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar : "Ora l'intesa e la fine della guerra" - «Un bel giorno per Israele , gli Usa e il mondo. . E l’occasione giusta per raggiungere un accordo e mettere fine alla guerra a Gaza ». Malgrado le parole. Joe Biden e Kamala Harris salutano la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar e la rimozione di quello che è stato considerato a lungo l’ostacolo maggiore al raggiungimento di un’intesa per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. (Gazzettadelsud.it)

Harris - morte di Sinwar chance per porre fine alla guerra - "La morte di Sinwar è una chance per mettere, finalmente, fine alla guerra a Gaza". "Con la morte di Sinwar giustizia è stata fatta": Lo ha detto Kamala Harris. "Era un brutale terrorista, aveva anche sangue americano sulle mani", ha detto la vice presidente Kamala Harris. (Quotidiano.net)

Zelensky all’Ue “Creare le condizioni per mettere fine alla guerra” - Se cominciamo ora e seguiamo il Piano della Vittoria, potremo porre fine a questa guerra entro l’anno prossimo. Hanno bisogno di più forza perchè Putin sta preparando i suoi rinforzi per continuare la guerra, non per porvi fine, ovviamente”. E dobbiamo creare le condizioni giuste per porre fine a questa guerra”. (Unlimitednews.it)