Maltempo in Campania, la Protezione civile aggiorna le previsioni: L’allerta diventa arancione (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Protezione civile della Regione Campania, visto il quadro meteo attualmente in atto e l’intensificarsi delle precipitazioni “che già stanno determinando situazioni di criticità in alcuni comuni della Campania”, ha prorogato, innalzato ed esteso L’allerta meteo già in vigore, al momento Gialla, all’intero territorio regionale. Nello specifico, a partire dalle 23:59 di oggi si passa all’arancione sulle zone: Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. L’allerta resterà in vigore fino alle 23:59 di domani 19 ottobre. Sempre dalle 23:59 di oggi e fino alle 23:59 di domani 19 ottobre sarà allerta Gialla sul resto del territorio regionale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladella Regione, visto il quadro meteo attualmente in atto e l’intensificarsi delle precipitazioni “che già stanno determinando situazioni di criticità in alcuni comuni della”, ha prorogato, innalzato ed estesometeo già in vigore, al momento Gialla, all’intero territorio regionale. Nello specifico, a partire dalle 23:59 di oggi si passa all’sulle zone: Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.resterà in vigore fino alle 23:59 di domani 19 ottobre. Sempre dalle 23:59 di oggi e fino alle 23:59 di domani 19 ottobre sarà allerta Gialla sul resto del territorio regionale.

