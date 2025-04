MotoGP nuova parata dei fratelli Marquez nel GP di Qatar Bagnaia deve limitare i danni

Qatar di MotoGP prenderà il via alle ore 19.00 italiane. Tanti i temi d’interesse attorno alla gara canonica dopo la Sprint di ieri, nella quale si è concretizzata la sesta doppietta stagionale dei fratelli Marquez, con Marc rigorosamente davanti ad Alex. Il risultato ha permesso al più anziano e talentuoso dei due di tornare in testa alla classifica iridata.Viceversa, Francesco Bagnaia ha vissuto un sabato difficile e non è andato oltre l’ottavo posto, un piazzamento che gli ha fatto perdere 10 punti dal compagno di squadra (e 7 dal suo famigliare) nell’economia di un Mondiale dove i primi tre sono, comunque, molto vicini. Non ci sono dubbi in merito al fatto che il ventottenne piemontese possa far meglio nel GP vero e proprio, lasciandosi alle spalle le difficoltà palesate nella prova dimezzata. Oasport.it - MotoGP, nuova parata dei fratelli Marquez nel GP di Qatar? Bagnaia deve limitare i danni Leggi su Oasport.it Il Gran Premio deldiprenderà il via alle ore 19.00 italiane. Tanti i temi d’interesse attorno alla gara canonica dopo la Sprint di ieri, nella quale si è concretizzata la sesta doppietta stagionale dei, con Marc rigorosamente davanti ad Alex. Il risultato ha permesso al più anziano e talentuoso dei due di tornare in testa alla classifica iridata.Viceversa, Francescoha vissuto un sabato difficile e non è andato oltre l’ottavo posto, un piazzamento che gli ha fatto perdere 10 punti dal compagno di squadra (e 7 dal suo famigliare) nell’economia di un Mondiale dove i primi tre sono, comunque, molto vicini. Non ci sono dubbi in merito al fatto che il ventottenne piemontese possa far meglio nel GP vero e proprio, lasciandosi alle spalle le difficoltà palesate nella prova dimezzata.

MotoGP, nuova parata dei fratelli Marquez nel GP di Qatar? Bagnaia deve limitare i danni.

