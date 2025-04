Ilveggente.it - I pronostici di domenica 13 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di13, in campo i principali campionati europei:A,1NelladiA caratterizzata dal derby Lazio-Roma, che mette in palio punti pesantissimi per la qualificazione in Champions(aumentando la tensione e probabilmente i cartellini) ci sono altre due partite che promettono maggiore spettacolo in campo e probabilmente gol. Si tratta di Atalanta-Bologna, con la sfida tra Gasperini e Italiano che tradizionalmente porta ad almeno un gol per squadra, e a Como-Torino, sfida tra due squadre tranquille che ultimamente stanno segnando con grande regolarità, senza però eccellere in fase difensiva.Idi13A,1 (LaPresse) – IlVeggente.