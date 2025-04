Valentina Tedesco in gara Sindaco per Cernusco

Valentina Tedesco ha aperto la campagna elettorale a Cernusco, tutto esaurito in biblioteca per l’aspirante prima cittadina progressista, sostenuta dalle liste storiche "La Città in Comune", "Sinistra per Cernusco" e i 5 Stelle. Scuola, giovani, salute i capisaldi del programma presentato agli elettori ai quali ha chiesto il voto. Fra i banchi la candidata promette "progetti sull’affettività e sulla parità di genere", ma anche tanto ambiente e prevenzione della violenza e del bullismo. In caso di vittoria ci sarà anche un’azione incisiva contro l’abbandono degli studi. E sempre i ragazzi saranno al centro di politiche tagliate su misura, "dalla lotta alla precarietà sul lavoro, a spazi pubblici autogestiti, al sostegno alla creatività e al loro protagonismo". Forte impegno anche sulla sanità "con lo stop alla carenza a medici di famiglia, pieno funzionamento della Casa della Comunità, assistenza domiciliare potenziata e fine delle lunghe liste d’attesa". Ilgiorno.it - Valentina Tedesco in gara: "Sindaco per Cernusco" Leggi su Ilgiorno.it ha aperto la campagna elettorale a, tutto esaurito in biblioteca per l’aspirante prima cittadina progressista, sostenuta dalle liste storiche "La Città in Comune", "Sinistra per" e i 5 Stelle. Scuola, giovani, salute i capisaldi del programma presentato agli elettori ai quali ha chiesto il voto. Fra i banchi la candidata promette "progetti sull’affettività e sulla parità di genere", ma anche tanto ambiente e prevenzione della violenza e del bullismo. In caso di vittoria ci sarà anche un’azione incisiva contro l’abbandono degli studi. E sempre i ragazzi saranno al centro di politiche tagliate su misura, "dalla lotta alla precarietà sul lavoro, a spazi pubblici autogestiti, al sostegno alla creatività e al loro protagonismo". Forte impegno anche sulla sanità "con lo stop alla carenza a medici di famiglia, pieno funzionamento della Casa della Comunità, assistenza domiciliare potenziata e fine delle lunghe liste d’attesa".

