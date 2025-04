Ilgiorno.it - Educazione sostenibile. Il progetto Green School deve allargare i confini: "Ora serve condivisione"

Leggi su Ilgiorno.it

La Provincia di Varese, ente capofila delItalia, si fa portavoce dell’iniziativa dinata del 2009 e che oggi punta all’attenzione dei vertici dei Ministeri competenti per rafforzare il suo impatto nei territori. Il presidente Marco Magrini ha inviato una lettera ufficiale al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo. Motivo? Presentare i risultati concreti di un programma che ha già certificato oltre 800 plessi scolastici, coinvolgendo quasi 300mila studenti e più di 27mila insegnanti. L’interesse verso l’iniziativa è in continua crescita: nell’anno scolastico 2023-24 sono stati certificati ben 300 plessi scolastici, coinvolgendo studenti, insegnanti e territori da nord a sud del Paese.