Nuovo dietrofront di Trump Smartphone e pc via i dazi Apple e Nvidia brindano

Nuovo dietrofront: Donald Trump salva smarthpone, chip e Pc dall’incubo dei dazi reciproci. E subito un oceanico brindisi unisce le due sponde del Pacifico: quella asiatica, dove la tecnologia è assemblata, e quella americana, dove il prodotto asiatico (magari con marchio statunitense) diventa acquisto quotidiano. Tutti felici: in Cina, come nei quartieri generali di Apple, Nvidia e le altre quotate al Nasdaq. Dopo la corsa compulsiva agli acquisti nel timore di rincaro dei listini, ora a festeggiare sono soprattutto i consumatori. Perché da una stima di Contropoint Research, società di monitoraggio delle spedizioni globali, Apple aveva appena sei settimane di autonomia nelle scorte. E a inizio giugno, se non prima, la casa di Cupertino (così come il resto del mondo tech) avrebbe dovuto o abbassare i margini (con immediata ricaduta sulle performance azionarie) o aumentare drasticamente i prezzi (non meno di 200 dollari ad Iphone) per recuperare gli effetti dei superdazi contro Pechino & Co. Quotidiano.net - Nuovo dietrofront di Trump. Smartphone e pc, via i dazi. Apple e Nvidia brindano Leggi su Quotidiano.net Era solo uno scherzo? Una burla tariffaria per amici (suoi) e nemici (degli Stati Uniti)? Ecco il: Donaldsalva smarthpone, chip e Pc dall’incubo deireciproci. E subito un oceanico brindisi unisce le due sponde del Pacifico: quella asiatica, dove la tecnologia è assemblata, e quella americana, dove il prodotto asiatico (magari con marchio statunitense) diventa acquisto quotidiano. Tutti felici: in Cina, come nei quartieri generali die le altre quotate al Nasdaq. Dopo la corsa compulsiva agli acquisti nel timore di rincaro dei listini, ora a festeggiare sono soprattutto i consumatori. Perché da una stima di Contropoint Research, società di monitoraggio delle spedizioni globali,aveva appena sei settimane di autonomia nelle scorte. E a inizio giugno, se non prima, la casa di Cupertino (così come il resto del mondo tech) avrebbe dovuto o abbassare i margini (con immediata ricaduta sulle performance azionarie) o aumentare drasticamente i prezzi (non meno di 200 dollari ad Iphone) per recuperare gli effetti dei supercontro Pechino & Co.

Potrebbe interessarti anche:

Clamoroso dietrofront di Trump : dazi ridotti al 10% per 90 giorni - ma per la Cina tariffe al 125%

Dietrofront di Trump : dazi ridotti al 10% per 90 giorni - ma per la Cina tariffe al 125%

Dietrofront di Trump - stop ai dazi per tre mesi. Ma per la Cina salgono al 125%

Ne parlano su altre fonti Nuovo dietrofront di Trump. Smartphone e pc, via i dazi. Apple e Nvidia brindano. Dazi, dietrofront di Donald Trump: esclusi smartphone, computer e microprocessori | .it. Donald e Giorgia la nuova coppia. La premier: "Rapporto privilegiato" | .it. Peggio i dazi di Trump o le scelte sull'auto della Ue?. Il nuovo spirito americano che l'Europa non può capire | .it. Zelensky fa dietrofront: "Pronti a lavorare per la pace sotto la guida di Donald Trump" | .it.

Il quotidiano msn.com ha riportato che: Dazi, Trump salva gli iPhone: via le tariffe su smartphone e pc - Segnale a Pechino (e assist ad Apple e Nvidia): esentati anche chip e processori. "Ottimista sulla Cina". L'ipotesi di altre correzioni ...

L’agenzia huffingtonpost.it ha pubblicato che: Trump in retromarcia. Esenta (per ora) dai dazi reciproci chip, smartphone e pc. Casa Bianca: "In arrivo tariffe specifiche" - Nuovo appello alle aziende: "Spostate la produzione negli Usa, non possiamo contare sulla Cina per la produzione di tecnologie critiche" ...

Come si legge su corriere.it: Trump esenta smartphone e computer dai super-dazi alla Cina: Apple tira un sospiro di sollievo - L'indiscrezione di Bloomberg: la Casa Bianca ha deciso di esentare cellulari, computer e altri prodotti dell'elettronica come i chip di memoria dai cosiddetti dazi reciproci con Pechino ...