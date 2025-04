Striscioni anti Anpi dall’estrema destra

Striscioni contro l'Anpi e la Resistenza comparsi nella notte a Luino. La firma è del gruppo giovanile di estrema destra "Blocco Studentesco". Le scritte riportate dagli Striscioni hanno sollevato un'ondata d'indignazione. Il riferimento è a quanto accaduto a Luino quando, in un incontro con la presidente Anpi Provinciale Ester De Tomasi, uno studente del Volontè ha affermato che c'erano state più Resistenze "tra cui quella di stampo comunista che mirava a sostituire una dittatura con un'altra dittatura". A quel punto De Tomasi si è così rivolta allo studente vicino a Gioventù nazionale: "Ti prenderei a sberle". Ne è nato un caso nazionale, con l'onorevole di FdI Andrea Pellicini che ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

