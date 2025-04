Villa Curta boom di forme Un magazzino da record

magazzino della Latteria sociale Villa Curta, che nell’occasione ha celebrato anche i 103 anni dalla fondazione. Una grande partecipazione per ricordare un evento storico, il lavoro di intere famiglie generazione dopo generazione ("l’impegno umano da celebrare", come ha detto il Vescovo Giacomo Morandi) e, contemporaneamente, il frutto di un grande investimento (6 milioni di euro) che ha portato la Villa Curta a dotarsi di un magazzino capace di accogliere 36mila forme, vale a dire la produzione di un anno. Una struttura che – secondo il vicesindaco Lanfranco De Franco – rappresenta l’esito di un costante presidio del territorio ed è emblematica di un "nuovo rapporto tra città e campagna, con quasi 900 ettari di terreni da foraggio coltivati dai soci della Villa Curta e coltivati in prossimità del contesto urbano". Ilrestodelcarlino.it - Villa Curta, boom di forme: "Un magazzino da record" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Centinaia di persone, le massime autorità locali e i più alti esponenti del sistema economico ed agroalimentare reggiano si sono dati appuntamento ieri per l’inaugurazione del nuovodella Latteria sociale, che nell’occasione ha celebrato anche i 103 anni dalla fondazione. Una grande partecipazione per ricordare un evento storico, il lavoro di intere famiglie generazione dopo generazione ("l’impegno umano da celebrare", come ha detto il Vescovo Giacomo Morandi) e, contemporaneamente, il frutto di un grande investimento (6 milioni di euro) che ha portato laa dotarsi di uncapace di accogliere 36mila, vale a dire la produzione di un anno. Una struttura che – secondo il vicesindaco Lanfranco De Franco – rappresenta l’esito di un costante presidio del territorio ed è emblematica di un "nuovo rapporto tra città e campagna, con quasi 900 ettari di terreni da foraggio coltivati dai soci dellae coltivati in prossimità del contesto urbano".

