Gqitalia.it - La finalissima Musetti-Alcaraz accende la nostra domenica sportiva

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.È tutto vero: Lorenzoarriva per la prima volta in finale a Montecarlo (è anche la sua prima finale in un Masters 1000) contro niente meno che Carlos. Il numero 16 vs il numero 3 al mondo in una partitissima che allieterà il nostro pranzo della. Tutti davanti alla tv alle 12.Dove vedereoggi in streaming, ladel Rolex Masters di MontecarloManca pochissimo al super match tra Lorenzoe Carlos. Se non hai la fortuna di essere a Montecarlo, puoi seguire ladel Rolex Masters di Montecarlo in tv sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV a partire dalle 12 di oggi,13 aprile 2025.