Festa della Liberazione Via alle celebrazioni Gli studenti in prefettura

della prefettura di Arezzo le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione Nazionale. Si è svolto infatti nella mattinata di sabato l’incontro "Memorie di guerra per un futuro di pace e libertà", la prima iniziativa in vista del prossimo 25 aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo. Ad organizzarla sono state la dalla prefettura, l’Istituto del Nastro Azzurro e la Provincia di Arezzo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale toscano – ambito territoriale per la provincia di Arezzo, con il patrocinio della Regione Toscana. Nella cornice del Salone d’Onore si è registrata una nutrita ed entusiastica partecipazione degli studenti delle scuole superiori aretine, compresa l’orchestra del Liceo Musicale Petrarca che ha curato i vari momenti musicali dell’iniziativa, mentre alcuni studenti della Consulta Provinciale hanno proposto delle riflessioni sul valore della Liberazione e sull’importanza della partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e civile del Paese. Lanazione.it - Festa della Liberazione. Via alle celebrazioni. Gli studenti in prefettura Leggi su Lanazione.it Hanno preso avvio ieri, con la cerimonia nel Salone d’Onoredi Arezzo ledell’ottantesimo anniversarioNazionale. Si è svolto infatti nella mattinata di sabato l’incontro "Memorie di guerra per un futuro di pace e libertà", la prima iniziativa in vista del prossimo 25 aprile,dal nazifascismo. Ad organizzarla sono state la dalla, l’Istituto del Nastro Azzurro e la Provincia di Arezzo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale toscano – ambito territoriale per la provincia di Arezzo, con il patrocinioRegione Toscana. Nella cornice del Salone d’Onore si è registrata una nutrita ed entusiastica partecipazione deglidelle scuole superiori aretine, compresa l’orchestra del Liceo Musicale Petrarca che ha curato i vari momenti musicali dell’iniziativa, mentre alcuniConsulta Provinciale hanno proposto delle riflessioni sul valoree sull’importanzapartecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e civile del Paese.

Potrebbe interessarti anche:

Propaganda Live all’Auditorium di Roma per la Festa della Liberazione

Festa della Liberazione - gli appuntamenti a Fiorenzuola e a Piacenza

Festa della Liberazione - prendono il via le iniziative per l'80° anniversario

Ne parlano su altre fonti Festa della Liberazione. Via alle celebrazioni. Gli studenti in prefettura. Festa della Liberazione, al via la terza edizione del festival di fumetti Magville. 25 aprile, le celebrazioni in provincia di Arezzo. 25 Aprile: il programma della giornata tra ordinanze anti-alcol e strade chiuse. Festa della Liberazione, le celebrazioni in centro, a Santa Maria e a Fontanella / Comunicati / Novità / Homepage. Celebrazioni in Municipio VIII per la Festa della Liberazione.

A riportarlo è msn.com: Festa della Liberazione. Via alle celebrazioni. Gli studenti in prefettura - L’incontro tra autorità provinciali e scuola per l’ottantesimo del 25 aprile. La Federazione del Nastro Azzurro consegna la bandiera italiana ai sindaci .

Stando a quanto scrive lanazione.it: Al via le celebrazioni in terra d’Arezzo per l’ottantesimo anniversario dalla Liberazione Nazionale del 1945 - Arezzo, 12 aprile 2025 – Al via le celebrazioni in terra d’Arezzo per l’ottantesimo anniversario dalla Liberazion e Nazionale del 1945. Il Salone d’Onore della Prefettura ha ospitato una cerimonia che ...

Da una nota di algheroeco.com si apprende che: Celebrazioni 80° Anniversario della Liberazione, ad Alghero tre giornate ricche di eventi - Il Forum delle Associazioni antifasciste e della Resistenza, nel mese di aprile 2025, opererà affinché in tutto il Paese l’80° della Liberazione risuoni come ...