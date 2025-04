Il quinto incidente in un anno Io investita mentre portavo la bici Milano non è sicura per i ciclisti

Milano siano sicure per tutti. Soprattutto per chi sceglie di usare mezzi ecologici come la bicicletta". La battaglia – una delle tante che conduce – è quella dell’avvocata e attivista Lgbtquia+ Cathy La Torre, seguitissima sui social (1 milione di follower su Instagram), che in un video ha raccontato di essere stata investita in strada, mentre attraversava sulle strisce pedonali portando la bici a mano. È successo in viale Monza. "Vivo a Milano da meno di un anno – ha sottolineato l’avvocata, originaria di Castellammare del Golfo, in Sicilia, e che prima di trasferirsi all’ombra della Madonnina ha abitato in altre città tra cui Bologna – e questo è il quinto incidente in bicicletta che ho fatto". Ilgiorno.it - Il quinto incidente in un anno: "Io, investita mentre portavo la bici. Milano non è sicura per i ciclisti" Leggi su Ilgiorno.it "Ora sono a letto, dolorante". Ma non perde la grinta. Anzi, quello che le è capitato la sprona ancora di più a non arrendersi, a portare avanti la sua battaglia affinché "le strade disiano sicure per tutti. Soprattutto per chi sceglie di usare mezzi ecologici come lacletta". La battaglia – una delle tante che conduce – è quella dell’avvocata e attivista Lgbtquia+ Cathy La Torre, seguitissima sui social (1 milione di follower su Instagram), che in un video ha raccontato di essere statain strada,attraversava sulle strisce pedonali portando laa mano. È successo in viale Monza. "Vivo ada meno di un– ha sottolineato l’avvocata, originaria di Castellammare del Golfo, in Sicilia, e che prima di trasferirsi all’ombra della Madonnina ha abitato in altre città tra cui Bologna – e questo è ilincletta che ho fatto".

Potrebbe interessarti anche:

Cathy La Torre investita in bici a Milano : “È il quinto incidente in un anno. Questa è la città peggiore per i ciclisti”

Btp Più - svelati i tassi di rendimento : si parte col 2 - 8% - poi si sale (ma solo dal quinto anno)

Chirurgia d?urgenza - 828 interventi in un anno. Dall'appendicite ai traumi da incidente - si salvano due vite al giorno

Ne parlano su altre fonti Il quinto incidente in un anno: "Io, investita mentre portavo la bici. Milano non è sicura per i ciclisti". Cathy La Torre, incidente in bicicletta a Milano: «Io, investita per la quinta volta su una pista ciclabile. I percorsi ci sono ma non funzionano: sono realizzati male». Sepolcri sulla strada il lutto dei giovani. Cathy La Torre investita in bici a Milano: “È il quinto incidente in un anno. Questa è la città peggiore per i ciclisti”. Cathy La Torre investita in bici a Milano: “È il quinto incidente in un anno. Questa è la città peggiore per i ciclisti”. Diretta esplosione Calenzano, cinque morti e due feriti gravi in ospedale. Indagini per omicidio colposo plurimo.

In base a quanto diffuso da msn.com: Il quinto incidente in un anno: "Io, investita mentre portavo la bici. Milano non è sicura per i ciclisti" - "Ora sono a letto, dolorante". Ma non perde la grinta. Anzi, quello che le è capitato la sprona ancora di più a non arrendersi, a portare avanti la sua battaglia affinché "le strade di Milano siano si ...

Come riferisce msn.com: Cathy La Torre investita in bici a Milano: “È il quinto incidente in un anno. Questa è la città peggiore per i ciclisti” - L’avvocata e attivista LGBT+ ha raccontato l’accaduto e criticato l’amministrazione comunale: “Avere 330 chilometri di piste ciclabili non è sufficiente se queste piste non sono sicure” ...

Come indicato da arezzonotizie.it: "Un anno coi vigili del fuoco di Arezzo, anch'io adesso sono malato". Tumori rari, c'è un quinto caso - "Un anno coi vigili del fuoco di Arezzo, anch'io adesso sono malato". Tumori rari, c'è un quinto caso Un'altra testimonianza dopo che ArezzoNotizie ha sollevato il caso di quattro pompieri della ...