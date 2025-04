Lavori a rilento dopo l’alluvione

Ilrestodelcarlino.it - "Lavori a rilento dopo l’alluvione" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Io qua sto benissimo, la vita di paese non mi dispiace, ma percepisco un po’ di immobilismo sulla restaurazione delle strade e le frane". Renzo Mingazzini, proprietario del bar "Il Pavoncino", pur apprezzando la quotidianità di Fontanelice, percepisce una situazione statica nella ristrutturazione del paese, colpito dalle ingenti piogge di maggio 2023. Da parte del nostro lettore, inoltre, non manca qualche preoccupazione sulla probabile chiusura della piscina Conca Verde per questa estate. "Quello sarebbe davvero un peccato – sostiene Mingazzini – è un bel servizio per il paese e porta anche tanti turisti".

