Caduta fatale dalla moto Non ce l’ha fatta il centauro di 56 anni

Caduta, soprattutto perché a far perdere il controllo del mezzo potrebbe essere stato un malore alla guida. Non ce l’ha fatta il motociclista di 56 anni protagonista nella serata di venerdì di una Caduta mentre in sella al suo mezzo stava attraversando Caidate di Sumirago. L’incidente ha avuto come teatro via Trento, all’altezza dell’incrocio accanto alla chiesa parrocchiale, quando non erano ancora le 20: nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente. Il cinquantaseienne ha perso il controllo della moto ed è caduto violentemente al suolo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con gli operatori che si sono prima occupati di stabilizzare le condizioni del centuaro per poi trasportarlo all’ospedale di Circolo di Varese. A Caidate anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate, incaricati dei rilievi. Ilgiorno.it - Caduta fatale dalla moto. Non ce l’ha fatta il centauro di 56 anni Leggi su Ilgiorno.it Troppo violento l’impatto dopo la, soprattutto perché a far perdere il controllo del mezzo potrebbe essere stato un malore alla guida. Non ceilciclista di 56protagonista nella serata di venerdì di unamentre in sella al suo mezzo stava attraversando Caidate di Sumirago. L’incidente ha avuto come teatro via Trento, all’altezza dell’incrocio accanto alla chiesa parrocchiale, quando non erano ancora le 20: nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente. Il cinquantaseienne ha perso il controllo dellaed è caduto violentemente al suolo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con gli operatori che si sono prima occupati di stabilizzare le condizioni del centuaro per poi trasportarlo all’ospedale di Circolo di Varese. A Caidate anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate, incaricati dei rilievi.

