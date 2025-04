Ilgiorno.it - Julia Hagen, la star del violoncello: "Amore irreversibile per la musica"

(nella foto), vera e propria risingdel, arriva a Milano per la Società del Quartetto: appuntamento martedì alle 20 in Sala Verdi al Conservatorio. Nata nel 1995 a Salisburgo si esibirà in duo con il giovanissimo Lukas Sternath al pianoforte in un programma dedicato alle più belle e importanti opere scritte per questa formazione nel XIX secolo in Francia e in Russia: la “Sonata in re minore” di Debussy, assieme alla “Sonata in la maggiore” di Franck per violino, nella trascrizione pere pianoforte, da una parte e, dall’altra, la “Sonata in sol minore op. 19” di Rachmaninov., com’è entrata lanella sua vita? "Sono nata in una famiglia di musicisti, è sempre stata presente nelle nostre giornate. Quando vedevo i miei fratelli più grandi suonare un nuovo strumento, desideravo impararlo.