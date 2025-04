Pronostico Como Torino cambia il copione rispetto all’andata

Como-Torino è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.La vittoria nel derby lombardo con il Monza, la prima dopo quattro giornate di astinenza, ha di fatto sancito la salvezza del Como, nonostante bisognerà attendere ancora qualche giornata prima del verdetto della matematica. Ci sono ancora tanti punti in palio ma la sensazione è che basti davvero poco, ai lariani, per essere sicuri di giocare in Serie A anche il prossimo anno: a quota 33, con un divario di ben 9 lunghezze sulla terzultima, la retrocessione è praticamente scongiurata.Pronostico Como-Torino: cambia il copione rispetto all'andata (Lapresse) – Ilveggente.itEd allora Cesc Fabregas, libero da pressioni di classifica, potrà dunque dedicarsi maggiormente a quel "gioco" che è stato il marchio distintivo della sua squadra finora, sempre propositiva e coraggiosa contro qualsiasi avversario, comprese le big del campionato.

