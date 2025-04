Piazza Garibaldi il luogo dove sentirsi a casa

Piazza Garibaldi, finalmente inaugurata dopo più di tre anni di lavori e di enormi disagi e sofferenze per i residenti e per gli esercenti. "Oggi è la giornata della riconoscenza e dell’apprezzamento", ha esordito il sindaco Claudio Poletti, salutando il ritorno della Piazza, "uno spazio urbano che ha fatto la storia dei finalesi, ospitando sempre i grandi eventi di questa comunità". È ben noto tutto il calvario che ha accompagnato il cantiere, avviato e poi interrotto, fra modifiche al progetto e prolungati blocchi dei lavori: pavimentata con la bellezza di 340mila cubetti di porfido, la nuova Piazza ("Molto diversa da quella di prima", ha aggiunto Poletti) è dedicata alle relazioni fra le persone e alle famiglie, "un luogo in cui sentirsi a casa". Ilrestodelcarlino.it - "Piazza Garibaldi, il luogo dove sentirsi a casa" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Le majorettes sorridenti e danzanti, i tamburi dei Rulli Frulli in versione marching band, i bimbi in bici fra i paletti della gimkana, gli stand delle associazioni e l’immancabile profumo delle frittelle cotte e mangiate hanno accompagnato ieri la ‘rinascita’ di, finalmente inaugurata dopo più di tre anni di lavori e di enormi disagi e sofferenze per i residenti e per gli esercenti. "Oggi è la giornata della riconoscenza e dell’apprezzamento", ha esordito il sindaco Claudio Poletti, salutando il ritorno della, "uno spazio urbano che ha fatto la storia dei finalesi, ospitando sempre i grandi eventi di questa comunità". È ben noto tutto il calvario che ha accompagnato il cantiere, avviato e poi interrotto, fra modifiche al progetto e prolungati blocchi dei lavori: pavimentata con la bellezza di 340mila cubetti di porfido, la nuova("Molto diversa da quella di prima", ha aggiunto Poletti) è dedicata alle relazioni fra le persone e alle famiglie, "unin cui".

