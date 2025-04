La rimpatriata 50 anni dopo il diploma di ragioneria

A 50 anni dal diploma, giovedì scorso al ristorante Ottocento di Ostellato si sono ritrovati i compagni del corso G dell'istituto 'Vincenzo Monti' assieme all'insegnante di religione Don Vincenzi. Nella foto Longhi Roberto, Miglioli Maurizio, Ferrari Paolo, Intelisano Francesco, Gambale Fernando, Intelisano Laura, Veronesi Giancarlo, Zecchi Riccardo, Zironi Giovanna, Brandoli Daniela, Capatti Nadia, il prof. Don Marino Vincenzi, Ferrarese Paola, Marcellini Marcello, Paganini Ornella, Mingozzi Andrea, Tani Raffaella, Bonsi Annamaria, Garutti G. Marco, Campi Gilda, Barbieri Bruno, Gardellini Marinella, Santini Patrizia.

