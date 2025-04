Ilgiorno.it - Il Lario non si è mai davvero fermato. Pasqua e ponti verso il tutto esaurito

È una bella e lunga vacanza la sorpresa nell’uovo dei lombardi che si preparano allae al primo ponte di primavera, che per i più fortunati non si concluderà prima del 1 maggio. Secondo i dati di Federalberghi, più di un italiano su cinque è pronto a mettersi in viaggio per un giro di affari che si attesta sui 4,9 miliardi e nell’88% dei casi rimarrà in Italia. In Lombardia è grande attesa per la ripartenza del turismo sui laghi che in alcuni casi, ilad esempio, non si sono fermati neppure in inverno. Il tasso di occupazione è già molto alto in questi giorni, grazie ai visitatori del Salone del Mobile che si concedono un po’ di relax in hotel di lusso e resort di Como, Cernobbio, Bellagio e Tremezzina, ma con l’avvicinarsi dellasi andràil. In provincia di Sondrio il periodo trae inizio maggio, incluso il ponte del 25 aprile, la domanda di alberghi e case vacanze supera l’80% con picchi che raggiungono il 92% in Alta Valtellina.