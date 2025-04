Un secolo di vita per Emilia Palazzi Festa con i cinque figli

Emilia Palazzi, nata il primo giorno di primavera del 1925 a Castelleale di San Clemente. In questi giorni ha festeggiato il secolo di vita con la sua famiglia a partire dai cinque figli: Marisa, Graziella, Federico, Sara e Davide, che le hanno dedicato un libretto nel quale raccontano la sua storia. Con loro l’assessore alla famiglia Marina Zoffoli, che ha portato gli auguri della città. Cresciuta in una casa "fredda e diroccata", Emilia ha comunque goduto sempre del calore della sua famiglia. Come racconta, non senza un pizzico di nostalgia, non avendo le possibilità di comprare le bambole, le creava lei con degli stracci. Nel 1931 la svolta con il trasferimento a Scacciano (Misano) e nel 1936 vicino al Rio Agina. Ilrestodelcarlino.it - Un secolo di vita per Emilia Palazzi. Festa con i cinque figli Leggi su Ilrestodelcarlino.it L’elenco dei centenari si allunga. A soffiare su cento candeline è stata la riccionese, nata il primo giorno di primavera del 1925 a Castelleale di San Clemente. In questi giorni ha festeggiato ildicon la sua famiglia a partire dai: Marisa, Graziella, Federico, Sara e Davide, che le hanno dedicato un libretto nel quale raccontano la sua storia. Con loro l’assessore alla famiglia Marina Zoffoli, che ha portato gli auguri della città. Cresciuta in una casa "fredda e diroccata",ha comunque goduto sempre del calore della sua famiglia. Come racconta, non senza un pizzico di nostalgia, non avendo le possibilità di comprare le bambole, le creava lei con degli stracci. Nel 1931 la svolta con il trasferimento a Scacciano (Misano) e nel 1936 vicino al Rio Agina.

