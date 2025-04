Italia I conti adesso tornano

Italia a BBB+ da BBB: "Meritavamo il giudizio anche se non ce lo aspettavamo". Chi assicura di non essere sorpreso è il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta: "Me lo aspettavo". È significativo che non sia scalfito dal taglio delle previsioni di crescita imposto a Palazzo Chigi dalla crisi internazionale anche su indicazione della Banca centrale. "I conti pubblici sono stati gestiti con ragionevolezza, sono migliorate le condizioni del sistema bancario e, soprattutto, oggi siamo un creditore nei confronti dei Paesi esteri, quindi non solo non mi stupisce, ma potrebbe ancora migliorare la valutazione".

