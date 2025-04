Ilgiorno.it - Sistema estate. Si aprono le iscrizioni

Il centro estivo comunale al Molino Vecchio, o l’Agricampus alla Pagnana; la proposta “InestArte” promossa da Gente del MaGo e Symphonia alla casa delle arti e della musica; l’Infinity Camp al centro sportivo, per delle settimane a tutto sport; la tradizionale proposta degli oratori, le attività estive del centro musicale Crescendo, e per i più grandi il Summer Gate promosso dal gruppo per le politiche giovanili. Lesono aperte, si mette in moto il “” proposto dal comune di Gorgonzola. Tante possibili attività e un programma multidisciplinare diffuso sul territorio, “Abbiamo pensato - così l’assessore responsabile Nicola Basile - a una proposta estiva ‘di comunità’; che venga incontro alle esigenze delle famiglie con genitori lavoratori e lavoratrici; ma che dia anche la possibilità alle nuove generazioni di avvicinarsi a temi di attualità, oppure di mettere in campo le loro abilità e capacità".