Chiude la storica fiorista Rita: "È ora della pensione"

Da qualche giorno, sulla vetrinadi via Mentana sono comparsi prodotti a prezzi scontati: mazzi di rose, ortensie, calle, orchidee vasi e piantine. Tra i più affezionati, la voce si era già sparsa, ma solo venerdìVenturi ha affisso il cartello ‘Saldi per cessata attività’. "Dopo quarantun anni - racconta - dal 30 aprile chiudo e vado in". "Ho aperto qui nel 1984 – dice con fierezza – ricordo quel giorno come se fosse ieri. Dopo averlo rilevato, a maggio sono entrata nel negozio e ho iniziato i lavori per rimetterlo a nuovo. Poi, il primo di settembre, io e mio fratello Gianni abbiamo aperto. All’inaugurazione è venuta tanta gente e da lì è iniziato tutto. Devo dire che un po’ mi fa effetto, sicuramente mi mancherà il mio angolo di Ravenna da cui ho la visuale diretta fino al Teatro Alighieri e oltre.