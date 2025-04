La fermezza non è mai abuso È tutela

Iltempo.it - La fermezza non è mai abuso. È tutela Leggi su Iltempo.it Chi si indigna per l'uso delle manette nei trasferimenti dei migranti irregolari verso i centri in Albania vive in un mondo parallelo, una sorta di paradiso terrestre dove l'ordine pubblico è garantito dallo Spirito Santo e la legalità cresce come l'erba nei campi. Ma quel mondo, semplicemente, non esiste. Non in Italia, non in Europa, non nel 2025. Persino Bruxelles sta cambiando passo: il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo non prevede porti aperti o accoglienza illimitata, ma meccanismi di selezione, trattenimento e - soprattutto - rimpatrio. La realtà sta avendo la meglio sulla propaganda. E l'Italia non è più l'unico Paese che cerca soluzioni eccezionali a problemi eccezionali. Quindi, la decisione del governo - attuata con determinazione dal ministro Piantedosi - di trasferire soggetti già destinatari di provvedimenti di trattenimento con l'uso delle fascette di sicurezza, è pienamente legittima.

