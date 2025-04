Ilgiorno.it - Dallo spacciatore come all’iper. Hashish e cocaina, arrestato

VOGHERA (Pavia)Più di cinque chili die quasi due etti e mezzo di. È la droga sequestrata dai carabinieri di Voghera, tolta dal mercato dello spaccio nella notte tra venerdì e ieri. L’esito del controllo casuale di un’auto, fermata in Strada Valle perché stava sfrecciando a velocità troppo elevata. Ma il nervosismo del passeggero ha insospettito i militari del Radiomobile, che hanno approfondito e scoperto il motivo dell’atteggiamento. L’infrazione stradale è così passata in secondo piano e sono scattate le perquisizioni personale e dell’auto. Il sessantaduenne vogherese è stato trovato in possesso di un paio di dosi di, che avrebbero potuto essere considerate per uso personale, se non fossero state scoperte insieme a una cifra in contanti di 1.700 euro, che l’uomo non è stato in grado di giustificare in modo convincente.