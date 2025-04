Pasqua senza boom pochi italiani Il tutto esaurito resta un ricordo È colpa di rincari e bollette

Pasqua meno brillante del previsto. A Firenze l'attesa per il lungo weekend Pasquale è accompagnata da un cauto ottimismo, ma anche dalla consapevolezza che quest'anno i numeri potrebbero non replicare quelli record del 2024. Il motivo? Meno italiani in vacanza, complice l'inflazione, il caro-bollette e una festività che cade molto tardi, a ridosso di altri ponti, spingendo molti a scegliere mete balneari o viaggi all'estero. "Il mese di aprile è in linea con lo scorso anno – spiega Francesco Bechi, presidente di Federalberghi Confcommercio Firenze – ma i tre giorni di Pasqua sono leggermente in calo. Non è una flessione drammatica, anzi, siamo sicuri che molti prenoteranno all'ultimo minuto. I turisti internazionali ci sono, quello che manca è l'italiano, oggi più cauto, appesantito dai rincari e con minore capacità di spesa".

