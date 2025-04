Ilgiorno.it - Il Museo del mobile . Progetto senza segreti

Non un semplice omaggio alla tradizione, ma un modo per salvare la memoria di due scuole di altissimo artigianato, ile il merletto, che hanno ancora tanto da dire anche per il futuro. Erano anni che a Cantù si coltivava il sogno di undel, ma a trasformare quel desiderio in realtà è stata la vittoria del Bando Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo, che ha assicurato alla città la metà degli oltre 6 milioni di euro destinati alla sistemazione di Villa Calvi e alla realizzazione di due padiglioni per le esposizioni nel parco dei Martiri delle Foibe, ai quali si sono aggiunti altri 3 milioni di euro destinati alla riqualificazione e all’ampliamento del liceo Fausto Melotti, stanziati dalla provincia di Como. "Questo è unmolto caratterizzante per la nostra amministrazione - ha spiegato il sindaco Alice Galbiati - ci lavoriamo da anni e ci abbiamo messo la faccia.