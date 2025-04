Ilgiorno.it - "La città secondo i ragazzi". Pronto il nuovo baby-Consiglio

"La",ildi Cernusco, a guidarlo una sindaca, Giuditta Cosentino, vice Andrea Amabile. In aula gli studenti eletti nei tre istituti della: Montalcini, Hack e Aurora, affiancheranno i grandi con il loro lavoro "disegnando un progetto a misura di giovani". Un’esperienza consolidata di partecipazione, il programma è cominciato 9 anni fa. "È un emozione vedervi qui nella casa della democrazia", ha detto la vicesindaca Paola Colombo, avviando i lavori della seduta. Poi, i giovani consiglieri si sono presentati ufficialmente, ora, dopo le elezioni, comincia il lavoro sul campo, d’analisi che porterà a proposte concrete da realizzare. Una delle ultime portate a termine daldeiappena scaduto è andata in scena proprio nei giorni scorsi con la piantumazione dell’albero della pace, una quercia nel Giardino della Pace in via don Sturzo.