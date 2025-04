Ilrestodelcarlino.it - Studenti-occupanti al Minghetti. La palla passa al Consiglio d’Istituto

Dopo il Collegio dei docenti e i Consigli classe, è la volta deldi Istituto convocato per mercoledì. Ultimi (si spera) strascichi dell’occupazione al liceodove, tra l’altro, prima deldi Istituto, è stato convocato uno specificodi classe che potrà o no ratificare la decisione del preside Roberto Gallingani di sospendere le due uniche sospensioni che sono state date ad altrettanticoinvolti nell’occupazione. Una sorpresa le sospensioni, come pure l’intervento in autotutela del dirigente. Il perché è semplice: dei novesottoposti a provvedimento disciplinare, sette sono stati assolti, con formula più o meno piena. Due sono stati sospesi. Un’evidente disparità di trattamento davanti alla quale il preside non poteva non intervenire per riequilibrare la situazione.