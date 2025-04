Ucraina come Berlino nel 1945 Ovest agli europei Est ai russi

Ucraina come la Germania nazista. A dirlo, questa volta, non è la propaganda russa, ma l’inviato della Casa Bianca, il generale Keith Kellogg, che in un’intervista esclusiva al Times ha suggerito che il Paese invaso potrebbe essere diviso in settori, come Berlino dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Un paragone azzardato, soprattutto per un motivo: l’Ucraina, a differenza della Germania nazista, non è il Paese invasore, ma quello invaso. "Si potrebbe arrivare a una soluzione che somigli a quella per Berlino dopo la Seconda guerra mondiale, con una zona russa, una zona francese e una britannica", ha spiegato Kellogg, di cui non si avevano notizie da qualche settimana, anche a causa dell’iperattivismo di Steve Witkoff, che ieri ha incontrato il presidente russo, Vladimir Putin. Quotidiano.net - Ucraina come Berlino nel 1945: "Ovest agli europei, Est ai russi" Leggi su Quotidiano.net di Marta OttavianiROMAL’la Germania nazista. A dirlo, questa volta, non è la propaganda russa, ma l’inviato della Casa Bianca, il generale Keith Kellogg, che in un’intervista esclusiva al Times ha suggerito che il Paese invaso potrebbe essere diviso in settori,dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Un paragone azzardato, soprattutto per un motivo: l’, a differenza della Germania nazista, non è il Paese invasore, ma quello invaso. "Si potrebbe arrivare a una soluzione che somigli a quella perdopo la Seconda guerra mondiale, con una zona russa, una zona francese e una britannica", ha spiegato Kellogg, di cui non si avevano notizie da qualche settimana, anche a causa dell’iperattivismo di Steve Witkoff, che ieri ha incontrato il presidente russo, Vladimir Putin.

