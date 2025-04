Ricostruzione nuovi fondi dopo i rincari

Ricostruzione di Ussita ammonta a 3,2 milioni. "Sono progetti definitivi ed esecutivi, la Ricostruzione sta andando avanti bene e questi incrementi ci consentono di portarli avanti – spiega il sindaco Silvia Bernardini –. Se non ci fossero questi incrementi, non potremmo metterli in appalto. Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione, nuovi fondi dopo i rincari Leggi su Ilrestodelcarlino.it La cabina sisma, presieduta dal commissario straordinario Guido Castelli, ha approvato incrementi per alcuni interventi ad Ussita. Per il centro funzionale Saliere ci sono 967.600 euro a disposizione, per un totale che raggiunge la cifra di un milione e 889.598 euro. Per i sottoservizi e i muri di sostegno di località Sant’Eusebio la nuova somma prevista è di un milione e 319.997 euro, mentre sempre per quelli della frazione Valle stretta sono a disposizione due milioni e 450mila euro. In totale dunque l’aumento di risorse previsto per ladi Ussita ammonta a 3,2 milioni. "Sono progetti definitivi ed esecutivi, lasta andando avanti bene e questi incrementi ci consentono di portarli avanti – spiega il sindaco Silvia Bernardini –. Se non ci fossero questi incrementi, non potremmo metterli in appalto.

