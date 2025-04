Ilgiorno.it - La città sotto assedio nel 1525 narrata dalle voci dei protagonisti

Leggi su Ilgiorno.it

I cavalieri, i mercenari, l’accampamento: la battaglia di Pavia del 24 febbraioè stata raccontata. Ma gli abitanti come hanno vissuto quegli anni? A far uscire dagli archivi le storie di chi ha vissuto i drammatici anni in cui lafu assediata, tra il 1522 e il 1527, hanno pensato l’Archivio storico e la biblioteca Bonetta che hanno ideato “La miseranda citade“, un percorso espositivo che permette di rivivere, attraverso fonti autentiche, quei momenti difficili. La mostra, inserita tra le iniziative per il 500° anniversario dello scontro tra l’esercito francese e quello spagnolo, è allestita in Santa Maria Gualtieri (visitabile il sabato e la domenica16 alle 20 e durante le festività). Si compone di una selezione di documenti originali del XVI secolo, custoditi nell’Archivio comunale antico: gride, ordini, corrispondenze, resoconti e verbali che raccontano con impressionante immediatezza la quotidianità della popolazione pavese durante gli anni degli assedi.