Ilgiorno.it - Il pentimento di un capo ultrà: "Io tradito, non sono un infame. Sono il bersaglio: devo uscire!"

Leggi su Ilgiorno.it

4 ottobre 2024, Andrea Beretta è in carcere da un mese esatto. I carabinieri l’hanno arrestato in flagrante davanti alla palestra Testudo di Cernusco sul Naviglio per l’omicidio di Antonio Bellocco, rampollo di ’ndrangheta che con lui governava la Nord interista e che stava progettando di assassinarlo. L’ormai ex, che 96 ore prima si è visto recapitare in cella l’ordinanza dell’indagine "Doppia Curva" della Squadra mobile, sta pensando di "saltare il fosso" e di iniziare il percorso di collaborazione con la giustizia: sa che il clan di Rosarno non perdona, teme che dietro le sbarre qualcuno possa farlo fuori.i giorni in cui si confronta con i parenti per condividere insieme a loro una scelta senza ritorno. Gli investigatori intercettano due colloqui-chiave con la ex moglie, che sembra in totale disaccordo.