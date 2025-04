L’allarme di Garattini Perché l’alcol è dannoso per tutti soprattutto per i giovani

giovani e giovanissimi, con le ragazze che bevono più dei ragazzi. È emerso da uno studio condotto dal sistema di sorveglianza Hbsc (Health behaviour in school-aged children) e dalla Regione Lazio sulle abitudini e la salute negli individui di età compresa dagli 11 ai 17 anni.In più occasioni il professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto Mario Negri, ha sottolineato l'importanza di prestare attenzione allo stile di vita, mettendo in guardia sui rischi derivanti in modo particolare dal fumo e dall'alcol: lo abbiamo intervistato chiedendogli un parere sui dati raccolti da questa ricerca.Quali sono gli effetti dell'alcol sul nostro organismo?Sappiamo chiaramente gli effetti che l'alcol ha sulla nostra salute. Lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che già da un paio d'anni ha dichiarato che l'alcol contenuto nella birra, nel vino e nelle varie bevande alcoliche come la grappa, il whisky e altre ancora è cancerogeno.

