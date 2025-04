Il gioiello specchio del tempo a Première Torna il contest all’interno di OroArezzo

gioiello come specchio del tempo tra materiali luminosi, cristalli, pietre, texture. Elementi cangianti che i maestri orafi plasmano in riflessi di emozioni, personalità e stile. Première vede il gioiello così: tra design contemporaneo e patrimonio della tradizione gioielliera made in Italy, oggetti che mutano con i movimenti del corpo. Il concorso di OroArezzo, salone di Italian Exhibition Group che si terrà dal 10 al 13 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi, celebra l’eccellenza produttiva e creativa del Made in Italy nel settore orafo, argentiero e gioielliero. I pezzi unici realizzati dalle aziende che partecipano al concorso saranno esposti nelle due grandi vetrine al centro del padiglione Chimera durante i giorni di manifestazione. Tema dell’edizione 2025: specchio del tempo. Terza edizione per la categoria "Talents", riservata ai giovani studenti di scuole orafe italiane e ai designer under 30. Lanazione.it - Il gioiello-specchio del tempo a Première. Torna il contest all’interno di OroArezzo Leggi su Lanazione.it Ilcomedeltra materiali luminosi, cristalli, pietre, texture. Elementi cangianti che i maestri orafi plasmano in riflessi di emozioni, personalità e stile.vede ilcosì: tra design conraneo e patrimonio della tradizione gioielliera made in Italy, oggetti che mutano con i movimenti del corpo. Il concorso di, salone di Italian Exhibition Group che si terrà dal 10 al 13 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi, celebra l’eccellenza produttiva e creativa del Made in Italy nel settore orafo, argentiero e gioielliero. I pezzi unici realizzati dalle aziende che partecipano al concorso saranno esposti nelle due grandi vetrine al centro del padiglione Chimera durante i giorni di manifestazione. Tema dell’edizione 2025:del. Terza edizione per la categoria "Talents", riservata ai giovani studenti di scuole orafe italiane e ai designer under 30.

