Trevisotoday.it - Vittorio Veneto e Valdobbiadene insieme per il rilancio di Villa Papadopoli e Villa dei Cedri

Leggi su Trevisotoday.it

uniscono le forze in accordo per partecipare al bando pubblico per la selezione di un piano di sviluppo in aree dismesse o in disuso: l’obiettivo è il recupero didei, due poli monumentali che, inseriti in un adeguato piano di.