Elezioni Rsu scuola, l’appello della Cisl: "Tuteleremo i diritti senza ideologie".

"I lavoratori si tutelano col confronto e partecipando ai tavoli. Nel reggiano ancora troppo precariato: agire per superare la logica dei tagli e le molestie burocratiche a docenti e personale Ata".Emilia Centrale in prima fila per tutelare il lavoro e le peculiarità del territorio in vista dellesindacali per il rinnovo delle Rsu nel settoreche si terranno domani, martedì e mercoledì. "Ci siamo preparati a questo importante appuntamento – dichiara Ciro Fiore (nella foto), segretario generale aggiunto –con la profonda convinzione del ruolo fondamentale che lavoratori e lavoratricisono chiamati a svolgere; con la forza di un sindacato riformatore e responsabile, che crede fermamente nel confronto e nel negoziato come strumenti privilegiati per la tutela dei, per ottenerne di nuovi adeguati alle sfide attuali e per il miglioramento delle condizioni di lavoro.