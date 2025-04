Ilgiorno.it - L’azienda. Dell’Oca compie 30 anni

Un’impresa-famiglia che unisce due generazioni che tagliano insieme quello che "non è un traguardo, ma una nuova tappa lungo un percorso che continua". Il progetto, nato nel 1995, festeggia i 30, ma in realtà quella che lega la famigliadi Talamona al metallo è una storia ben più lunga. Artigiani dai primi del Novecento, negliSettanta si avvicinano a questo nuovo materiale, noto per la sua duttilità, intuendone le potenzialità sino a diventare leader nel settore in provincia di Sondrio per la produzione di serramenti. Nel frattempo tocca a Clara, la quarta generazione, che nel 1986, completati gli studi, entra in azienda. Accanto a lei c’è il futuro marito Michele Bongio: l’una in amministrazione, l’altro in produzione. Il progetto di vita, dal matrimonio alla nascita di Mattia, nel 1989, e di Serena, nel 1994, si specchia in una strategia imprenditoriale che pone al centro l’alluminio.