Oggi tanti eventi nelle piazze Galvani e XX Settembre

in Piazzae in Piazza XXi Lions e Leo di Bologna hanno organizzato una serie diper far conoscere le proprie attività di solidarietà e servizio alla comunità: è il Lions Day 2025. Tra questi, dalle 9.30 alle 17.30 in Piazzasarà possibile effettuare, gratuitamente, lo screening per l’Epatite C. Alle 14,30 ci sarà la Caccia al tesoro ’Guglielmo Marconi, dalla nave Elettra a Radio Montello’, con la partecipazione dei Cani Guida Lions. In Piazza XXdalle 10 alle 12, alla scuola De Amicis si terrà l’Esposizione e premiazione dei disegni realizzati dagli allievi “Testimoni dei Portici del Futuro”.