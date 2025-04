Ci sono belle signorine Visintin sconcertante

Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich, si trova in vacanza in Carinzia, nel Sud dell'Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto al telefono all'Ansa: "sono venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po' meglio, ho anche qualche problema fisico. Non sono preoccupato", dice, la vicenda, "è ingigantita, vediamo .". Visintin ha spiegato di essere partito oggi, sabato 12 aprile, alle 6,30 da Trieste e di essere arrivato in albergo nella zona di Villacco (Villach) dopo due ore. "Mi preparo e prendo la bici, forse vado a Felden, farò il giro del lago. Nel pomeriggio andrò in sauna con i soliti amici". "Son venuto su per la Slovenia e non per Tarvisio, oggi non ci ho messo neanche due ore", ha raccontato. E ha aggiunto: "Nel pomeriggio farò una sauna con gli amici e poi la cena. Liberoquotidiano.it - "Ci sono belle signorine...": Visintin sconcertante Leggi su Liberoquotidiano.it Sebastiano, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich, si trova in vacanza in Carinzia, nel Sud dell'Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto al telefono all'Ansa: "venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po' meglio, ho anche qualche problema fisico. Nonpreoccupato", dice, la vicenda, "è ingigantita, vediamo .".ha spiegato di essere partito oggi, sabato 12 aprile, alle 6,30 da Trieste e di essere arrivato in albergo nella zona di Villacco (Villach) dopo due ore. "Mi preparo e prendo la bici, forse vado a Felden, farò il giro del lago. Nel pomeriggio andrò in sauna con i soliti amici". "Son venuto su per la Slovenia e non per Tarvisio, oggi non ci ho messo neanche due ore", ha raccontato. E ha aggiunto: "Nel pomeriggio farò una sauna con gli amici e poi la cena.

Potrebbe interessarti anche:

Liliana Resinovich - Sebastiano Visentin indagato per l'omicidio della moglie parte in vacanza in Austria : «Ci sono belle signorine...»

Liliana Resinovich - il marito indagato per l'omicidio è in vacanza : "Si mangia e si beve - qui ci sono belle signorine"

Ne vedremo delle belle - ci sono già tensioni dietro le quinte : una soubrette presa di mira?

Ne parlano su altre fonti Omicidio Resinovich, il marito Visintin indagato è a "rilassarsi" in Austria: "Ci sono belle signorine". Liliana Resinovich, il marito indagato per l'omicidio è in vacanza: "Si mangia e si beve, qui ci sono belle signorine". Omicidio Resinovich, Visintin: “Sono tranquillo in Austria in bici, qui ci sono belle signorine”. Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich, è in Austria in bici: «Sono tran. Liliana Resinovich, Sebastiano Visentin indagato per l'omicidio della moglie parte in vacanza in Austria: «Ci. Il marito di Liliana Resinovich indagato è in vacanza: “Sono venuto in Austria a rilassarmi”.

In base alle informazioni di bigodino.it: “Qui ci sono belle signorine” Liliana Resinovich, il marito indagato per omicidio: dove si trova adesso Sebastiano Visintin - Scopri gli ultimi sviluppi sul caso di Liliana Resinovich e l'iscrizione del marito Sebastiano Visintin nel registro degli indagati a Trieste.

Come si legge su repubblica.it: Visintin: “Sono in Austria in bici, sono tranquillo” Omicidio Resinovich, Visintin: “Sono in Austria in bici, sono tranquillo” - Sebastiano Visintin è in Carinzia, nel Sud dell'Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia, meta turistica anche per i triestini. "Sono venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po’ meg ...

Lo segnala ilgazzettino.it: Visintin, in Austria in bici: «Sono tranquillo. Ci sono belle signorine» - Si dice «tranquillo» Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich iscritto ieri nel registro degli indagati in merito all'omicidio di sua moglie. Raggiunto ...