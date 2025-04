L’inflazione rallenta ma le imprese non sembra se ne accorgano e continuano ad aumentare i prezzi Perché

Quando parliamo di aspettative di inflazione, entriamo in un territorio complesso dove la razionalità economica si intreccia con meccanismi psicologici profondi. Le aziende sono organismi dinamici che elaborano informazioni attraverso filtri culturali e storici. Durante la disinflazione le imprese tendono a mantenere aspettative di inflazione più elevate, quasi come un meccanismo di difesa contro l'incertezza economica, contribuendo a far crescere i prezzi. Si chiude una settimana che ha continuato a vedere i listini in balia della volatilità. Le speranze che la presentazione delle politiche tariffarie dell'amministrazione Trump avrebbe portato un po' di chiarezza ai mercati si sono state infrante quando le imposte, introdotte la scorsa settimana, si sono rivelate molto più elevate di quanto i mercati si aspettassero.

Come riportato da ilsole24ore.com: Inflazione: Confcommercio, non preoccupa ma non va sottovalutata - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - "La lieve risalita dell'inflazione registrata ... delle famiglie, rallentando le gia' deboli dinamiche, sia sui costi delle imprese".

Stando a quanto scrive msn.com: I dazi preoccupano le imprese italiane: “Crescerà l’inflazione, c’è pessimismo” - L’indagine di Bankitalia realizzata su un campione di aziende prima dell'annuncio di Trump del 2 aprile ...

Da una nota di msn.com si apprende che: Bankitalia: imprese pessimiste, pesa l’incertezza da dazi Usa. Previsto aumento dell’inflazione ma sotto il 2% - Le imprese prevedono un peggioramento della situazione economica in generale, pesano l'incertezza e le preoccupazioni per gli effetti delle politiche commerciali degli Stati Uniti ...