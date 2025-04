Pd via al congresso Reggianini e Lenzini in pole

Reggianini a segretario provinciale del Partito democratico che prenderà il posto di Stefano Vaccari. Mentre sul fronte cittadino a contendersi la guida saranno verosimilmente Diego Lenzini oppure Marco Forghieri, in base a come andrà la conta. Ieri la Direzione della Federazione provinciale del Pd ha approvato, con un solo voto contrario, il regolamento per il congresso. Innanzitutto sono state stabilite le date: dal 15 al 28 maggio si svolgeranno i Congressi di Circolo, per votare il rinnovo dei vari livelli (Circolo, provinciale, regionale). Venerdì 30 maggio si terrà l'Assemblea conclusiva con la proclamazione del risultato. Entro il 3 maggio alle 12 occorrerà presentare le candidature, che per essere valide devono essere supportate dal 10% dei componenti dell'Assemblea, oppure dal 3% di firme degli iscritti al Pd, oltre ad avere una piattaforma politico-programmatica.

