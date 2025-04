Quotidiano.net - Ruffini, il libro-manifesto: "La strada è tracciata, ma ci siamo fermati"

Se la base di tutto è il nostro Stato, la società italiana con le sue regole, il bene pubblico e le istituzioni, il più uno – nell’idea di Ernesto Maria–, nonaltri che noi. Più uno, appena uscito in libreria per Feltrinelli, nasce in realtà come ideale prosieguo del volume precedente, datato 2022, e intitolato Uguali per Costituzione. E se lì si parlava del principio di uguaglianza che trae il suo fondamento nella più alta Carta, e delle persone che ci hanno condotto fino a qui, in questo nuovo testo il punto è come rimettere il Paese in movimento. "Mi sono accorto parlando con le tante persone incontrate lungo il mio viaggio di presentazione del– spiega l’autore – che a essersi interrotta non è la, ma soltanto il cammino". Fuor di metafora: c’è un mucchio di gente, là fuori, che vuole fortemente credere in un futuro migliore per sé e per il nostro Paese, ma non trova più dei compagni di viaggio.