Mondiali di Qwan Ki Do al gran finale

Il maestro Pham Xuan Tong, fondatore del Qwan Ki Do, ha scelto Lodi per uno degli eventi internazionali più importanti della disciplina. Si conclude oggi a Lodi il Campionato Mondiale dedicato agli juniores praticanti dell'arte marziale vietnamita. Più di 800 atleti provenienti da tutto il mondo, con un'età compresa tra i 6 e i 17 anni, si sono sfidati al PalaCastellotti dove, da venerdì, si è respirata un'aria internazionale con i colori delle bandiere intrecciati a cori, applausi e grida di tifo. Un clima di fervore e di festa per uno dei campionati con il maggior numero di atleti nella storia della disciplina. Gli atleti sono arrivati anche da Inghilterra, Romania, Spagna, Belgio, Irlanda, ma anche da Senegal, Marocco, Moldavia e Francia. Tra gli italiani presente la campionessa europea Federica Pagani (nella foto), e poi appartenenti alla scuola del Soffio del Drago di Lodi, promoter dell'evento assieme all'International Qwan Ki Do Federation.

