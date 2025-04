Dopo le polemiche è stata inaugurata via Martiri delle Foibe

Martiri delle Foibe, strada oggetto di polemiche, contenziosi e problemi la cui soluzione si è avviata a definizione agli sgoccioli dell'era Franchellucci. La strada è terminata e transitabile da alcuni mesi, ma non c'era stata ancora l'occasione di un taglio del nastro ufficiale e della benedizione della via, affidata a don Tarcisio Chiurchiù. "Si è chiusa una storia lunga e complessa – ha ricordato il sindaco Massimiliano Ciarpella – Oggi è un giorno che parla di futuro, si è scritta la parola fine su una vicenda che ha visto impegnate diverse amministrazioni, noi l'abbiamo portata a termine. Ringrazio la Regione che con il Bando Strade 2023 ci ha dato l'opportunità di intercettare risorse e cofinanziare quest'opera, con la sinergia tra amministrazione, uffici e quartiere.

